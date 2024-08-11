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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1819 года S CJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 реалов 1819 года S CJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 реалов 1819 года S CJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1819
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1819 года со знаком S CJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1286 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 550 EUR. Торги состоялись 15 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 реалов 1819 S CJ на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
231 $
Цена в валюте аукциона 215 EUR
Испания 8 реалов 1819 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
590 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Испания 8 реалов 1819 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1819 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1819 S CJ на аукционе Tauler & Fau - March 29, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1819 S CJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1819 S CJ на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1819 S CJ на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1819 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - July 8, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1819 S CJ на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1819 S CJ на аукционе Heritage - April 1, 2021
Испания 8 реалов 1819 S CJ на аукционе Heritage - April 1, 2021
Продавец Heritage
Дата 1 апреля 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1819 S CJ на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1819 S CJ на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1819 S CJ на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1819 S CJ на аукционе Tauler & Fau - November 30, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 30 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1819 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1819 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - May 25, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1819 S CJ на аукционе Herrero - April 28, 2016
Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1819 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1819 S CJ на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1819 S CJ на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 реалов 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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