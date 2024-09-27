Испания Период: 1746-1939 1746-1939
6 мараведи 1819 года PP (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12 гр
- Диаметр 32 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 6 мараведи
- Год 1819
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Памплона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 6 мараведи 1819 года со знаком PP. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 183 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2000 EUR. Торги состоялись 23 апреля 2015.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность F
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Дата 27 января 2023
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Дата 29 июня 2022
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Дата 24 июня 2022
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Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
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Дата 8 июня 2021
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
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Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
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Дата 8 марта 2018
Сохранность VF
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Дата 5 июля 2017
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Дата 5 июля 2017
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Дата 20 декабря 2016
Сохранность F
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Дата 19 декабря 2016
Сохранность F
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Дата 16 декабря 2015
Сохранность F
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Где продать?
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