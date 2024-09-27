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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

6 мараведи 1819 года PP (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 6 мараведи 1819 года PP - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 6 мараведи 1819 года PP - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 6 мараведи
  • Год 1819
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Памплона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 6 мараведи 1819 года со знаком PP. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 183 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2000 EUR. Торги состоялись 23 апреля 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (5)
  • Cayón (4)
  • HERVERA (5)
  • Jesús Vico (2)
  • Silicua Coins (4)
  • Soler y Llach (7)
  • Tauler & Fau (6)
Испания 6 мараведи 1819 PP на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность F
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Испания 6 мараведи 1819 PP на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
254 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Испания 6 мараведи 1819 PP на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 6 мараведи 1819 PP на аукционе Silicua Coins - January 27, 2023
Продавец Silicua Coins
Дата 27 января 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 6 мараведи 1819 PP на аукционе Silicua Coins - November 25, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2022
Сохранность F
Цена
Испания 6 мараведи 1819 PP на аукционе Silicua Coins - August 26, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность F
Цена
Испания 6 мараведи 1819 PP на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 6 мараведи 1819 PP на аукционе Silicua Coins - June 24, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 мараведи 1819 PP на аукционе Tauler & Fau - June 8, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 6 мараведи 1819 PP на аукционе Tauler & Fau - June 8, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 6 мараведи 1819 PP на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 6 мараведи 1819 PP на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 мараведи 1819 PP на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 6 мараведи 1819 PP на аукционе Aureo & Calicó - March 8, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 мараведи 1819 PP на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность F
Цена
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Испания 6 мараведи 1819 PP на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность F
Цена
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Испания 6 мараведи 1819 PP на аукционе HERVERA - December 20, 2016
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность F
Цена
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Испания 6 мараведи 1819 PP на аукционе Soler y Llach - December 19, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2016
Сохранность F
Цена
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Испания 6 мараведи 1819 PP на аукционе HERVERA - December 17, 2015
Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2015
Сохранность VG
Цена
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Испания 6 мараведи 1819 PP на аукционе Soler y Llach - December 16, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 16 декабря 2015
Сохранность F
Цена
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Испания 6 мараведи 1819 PP на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 мараведи 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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