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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1819 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1/2 реала 1819 года M GJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1/2 реала 1819 года M GJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1819
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1819 года со знаком M GJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 220 EUR. Торги состоялись 23 апреля 2015.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (3)
Испания 1/2 реала 1819 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Испания 1/2 реала 1819 M GJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Испания 1/2 реала 1819 M GJ на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1819 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 1/2 реала 1819 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1819 M GJ на аукционе Cayón - September 16, 2011
Продавец Cayón
Дата 16 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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