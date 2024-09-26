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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1819 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 реала 1819 года M GJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 реала 1819 года M GJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 реала
  • Год 1819
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1819 года со знаком M GJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 656 проданному на аукционе Jesús Vico за 85 EUR. Торги состоялись 8 июня 2023.

Сохранность
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  • Cayón (1)
  • Jesús Vico (1)
Испания 2 реала 1819 M GJ на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Испания 2 реала 1819 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 2 реала 1819 M GJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1819 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1819 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - December 10, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1819 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1819 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - May 24, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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