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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 эскудо 1819 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 эскудо 1819 года M GJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 эскудо 1819 года M GJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1819
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1819 года со знаком M GJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 372 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2100 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 эскудо 1819 M GJ на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1085 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Испания 4 эскудо 1819 M GJ на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
863 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Испания 4 эскудо 1819 M GJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 4 эскудо 1819 M GJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1819 M GJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Испания 4 эскудо 1819 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 4 эскудо 1819 M GJ на аукционе Heritage - December 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 4 эскудо 1819 M GJ на аукционе Casa de Subastas de Madrid - December 16, 2022
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 16 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1819 M GJ на аукционе Silicua Coins - October 28, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 28 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 4 эскудо 1819 M GJ на аукционе Stephen Album - May 15, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 4 эскудо 1819 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1819 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 4 эскудо 1819 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1819 M GJ на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность XF
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Испания 4 эскудо 1819 M GJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 4 эскудо 1819 M GJ на аукционе Jesús Vico - December 14, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 14 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1819 M GJ на аукционе Silicua Coins - October 29, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Испания 4 эскудо 1819 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1819 M GJ на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1819 M GJ на аукционе Jesús Vico - September 24, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 24 сентября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
Испания 4 эскудо 1819 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1819 M GJ на аукционе Jesús Vico - March 5, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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