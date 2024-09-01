Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1819 года "Тип 1816-1833" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 мараведи 1819 года "Тип 1816-1833" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 мараведи 1819 года "Тип 1816-1833" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1819
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1819 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 452 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 75 EUR. Торги состоялись 8 февраля 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (6)
  • Cayón (3)
  • Herrero (3)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 2 мараведи 1819 на аукционе Aureo & Calicó - September 20, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Испания 2 мараведи 1819 на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 2 мараведи 1819 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1819 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1819 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1819 на аукционе Tauler & Fau - December 3, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 декабря 2019
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1819 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1819 на аукционе Herrero - February 8, 2018
Продавец Herrero
Дата 8 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1819 на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1819 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Испания 2 мараведи 1819 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1819 на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1819 на аукционе Cayón - December 13, 2005
Продавец Cayón
Дата 13 декабря 2005
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 мараведи 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Фердинанда VII Монеты Испании 1819 года Все испанские монеты испанские медные монеты испанские монеты номиналом 2 мараведи Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск