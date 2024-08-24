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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 мараведи 1819 года PP (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1/2 мараведи 1819 года PP - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1/2 мараведи 1819 года PP - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1/2 мараведи
  • Год 1819
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Памплона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 мараведи 1819 года со знаком PP. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 775 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 600 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2010.

Сохранность
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Испания 1/2 мараведи 1819 PP на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

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