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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1819 года J "Тип 1817-1820" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 мараведи 1819 года J "Тип 1817-1820" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 мараведи 1819 года J "Тип 1817-1820" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1819
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1819 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 237 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 320 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 мараведи 1819 J на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Испания 4 мараведи 1819 J на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1819 J на аукционе Soler y Llach - March 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 4 мараведи 1819 J на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1819 J на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Испания 4 мараведи 1819 J на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1819 J на аукционе Soler y Llach - May 21, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 21 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1819 J на аукционе ibercoin - March 18, 2020
Продавец ibercoin
Дата 18 марта 2020
Сохранность F
Цена
Испания 4 мараведи 1819 J на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1819 J на аукционе HERVERA - July 13, 2018
Продавец HERVERA
Дата 13 июля 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1819 J на аукционе Soler y Llach - July 12, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 12 июля 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1819 J на аукционе ibercoin - June 27, 2018
Продавец ibercoin
Дата 27 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1819 J на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1819 J на аукционе Soler y Llach - October 26, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2017
Сохранность F
Цена
Испания 4 мараведи 1819 J на аукционе HERVERA - October 26, 2017
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2017
Сохранность F
Цена
Испания 4 мараведи 1819 J на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1819 J на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1819 J на аукционе Bertolami - June 18, 2015
Продавец Bertolami
Дата 18 июня 2015
Сохранность F
Цена
Испания 4 мараведи 1819 J на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1819 J на аукционе ibercoin - June 26, 2013
Продавец ibercoin
Дата 26 июня 2013
Сохранность F
Цена
Испания 4 мараведи 1819 J на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 4 мараведи 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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