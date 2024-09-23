Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1819 года "Тип 1816-1833" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 мараведи
- Год 1819
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1819 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 515 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 150 EUR. Торги состоялись 31 мая 2017.
Сохранность
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
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