Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 эскудо 1819 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1819 года M GJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1819 года M GJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1819
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1819 года со знаком M GJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 424 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 7500 EUR. Торги состоялись 20 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (2)
  • Aureo & Calicó (6)
  • Cayón (5)
  • Heritage Eur (1)
  • HERVERA (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 8 эскудо 1819 M GJ на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
6603 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Испания 8 эскудо 1819 M GJ на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
2220 $
Цена в валюте аукциона 332000 JPY
Испания 8 эскудо 1819 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1819 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1819 M GJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1819 M GJ на аукционе Jesús Vico - December 14, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 14 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 8 эскудо 1819 M GJ на аукционе Tauler & Fau - June 24, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1819 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1819 M GJ на аукционе Auction World - July 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1819 M GJ на аукционе Heritage Eur - May 18, 2018
Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1819 M GJ на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1819 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1819 M GJ на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1819 M GJ на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1819 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1819 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - December 4, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1819 M GJ на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1819 M GJ на аукционе Cayón - June 23, 2010
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2010
Сохранность VF
Цена
Испания 8 эскудо 1819 M GJ на аукционе Cayón - May 9, 2005
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Фердинанда VII Монеты Испании 1819 года Все испанские монеты испанские золотые монеты испанские монеты номиналом 8 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск