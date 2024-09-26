Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 эскудо 1819 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1819
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1819 года со знаком M GJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 424 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 7500 EUR. Торги состоялись 20 марта 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
6603 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
2220 $
Цена в валюте аукциона 332000 JPY
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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