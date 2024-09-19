Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1819 года J "Тип 1817-1821" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 мараведи
- Год 1819
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1819 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 218 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 300 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2023
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS63 BN NGC
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
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Где продать?
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