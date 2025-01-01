ЮАРПериод:1852-2020 1852-2020
Золотые монеты 1 фунт (трансваальский) Трансвааля - ЮАР
1 фунт (трансваальский) 1874
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи1874Красивая борода6950231874Грубая борода174112
1 фунт (трансваальский) 1892-1900
ГодЗнакОписаниеТираж UNCТираж PROOFПродажиПродажи1892Двойной вал16,000100161892Одинарный вал--07189362,000-0161894318,000-0251895336,000-0121896235,000-0231897311,000-0241898137,000-01471899130-001900788,000-033
1 фунт (трансваальский) 1902
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи1902986235
