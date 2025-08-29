1 фунт (трансваальский) 1900 года (ЮАР, Трансвааль)
Фотография: Stanley Gibbons Baldwin's
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,916)
- Вес7,988 гр
- Чистого золота (0,2352 oz) 7,317 гр
- Диаметр22 мм
- ГуртРубчатый
- Тираж UNC788,000
Описание
- СтранаЮАР
- ПериодТрансвааль
- Номинал1 фунт (трансваальский)
- Год1900
- Монетный дворПретория
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1 фунт (трансваальский) 1900 года. Это золотая монета периода Трансвааля. Рекорд цены принадлежит лоту 31722 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3055 USD. Торги состоялись 3 сентября 2014.
Сколько стоит золотая монета Трансвааля 1 фунт (трансваальский) 1900 года?
По последним данным на 29 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 фунт (трансваальский) 1900 года составляет 910 USD. В монете содержится 7,317 гр чистого золота, поэтому ниже 825,98 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 фунт (трансваальский) 1900 года?
Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1 фунт (трансваальский) 1900 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 фунт (трансваальский) 1900 года?
Для продажи 1 фунт (трансваальский) 1900 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.