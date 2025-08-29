flag
ЮАРПериод:1852-2020 1852-2020

1 фунт (трансваальский) 1900 года (ЮАР, Трансвааль)

Аверс монеты - 1 фунт (трансваальский) 1900 года - цена золотой монеты - ЮАР, ТрансваальРеверс монеты - 1 фунт (трансваальский) 1900 года - цена золотой монеты - ЮАР, Трансвааль

Фотография: Stanley Gibbons Baldwin's

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,916)
  • Вес7,988 гр
  • Чистого золота (0,2352 oz) 7,317 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Тираж UNC788,000

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодТрансвааль
  • Номинал1 фунт (трансваальский)
  • Год1900
  • Монетный дворПретория
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:910 USD
График аукционных продаж 1 фунт (трансваальский) 1900 года - цена золотой монеты - ЮАР, Трансвааль
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1 фунт (трансваальский) 1900 года. Это золотая монета периода Трансвааля. Рекорд цены принадлежит лоту 31722 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3055 USD. Торги состоялись 3 сентября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1900 на аукционе Erwin Dietrich - 30 марта 2025
ПродавецErwin Dietrich
Дата30 марта 2025
СохранностьVF
Цена
681 $
Цена в валюте аукциона 600 CHF
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1900 на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
588 $
Цена в валюте аукциона 560 EUR
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1900 на аукционе Künker - 21 июня 2024
ПродавецKünker
Дата21 июня 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1900 на аукционе Nihon - 9 июня 2024
ПродавецNihon
Дата9 июня 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1900 на аукционе Nihon - 10 декабря 2023
ПродавецNihon
Дата10 декабря 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1900 на аукционе Emporium Hamburg - 24 ноября 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1900 на аукционе Emporium Hamburg - 24 ноября 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1900 на аукционе Künker - 19 апреля 2023
ПродавецKünker
Дата19 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1900 на аукционе Emporium Hamburg - 5 мая 2022
ПродавецEmporium Hamburg
Дата5 мая 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1900 на аукционе Künker - 1 декабря 2021
ПродавецKünker
Дата1 декабря 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1900 на аукционе Emporium Hamburg - 11 ноября 2021
ПродавецEmporium Hamburg
Дата11 ноября 2021
СохранностьAU50 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1900 на аукционе iNumis - 2 ноября 2021
ПродавецiNumis
Дата2 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1900 на аукционе Emporium Hamburg - 6 мая 2021
ПродавецEmporium Hamburg
Дата6 мая 2021
СохранностьAU50 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1900 на аукционе Emporium Hamburg - 12 ноября 2019
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 ноября 2019
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1900 на аукционе Künker - 9 мая 2019
ПродавецKünker
Дата9 мая 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1900 на аукционе Numismatica Ranieri - 10 ноября 2018
ПродавецNumismatica Ranieri
Дата10 ноября 2018
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1900 на аукционе Hess Divo - 29 мая 2018
ПродавецHess Divo
Дата29 мая 2018
СохранностьXF
Цена
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1900 на аукционе Palombo - 21 ноября 2015
ПродавецPalombo
Дата21 ноября 2015
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1900 на аукционе Künker - 1 октября 2015
ПродавецKünker
Дата1 октября 2015
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1900 на аукционе Künker - 11 марта 2015
ПродавецKünker
Дата11 марта 2015
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1900 на аукционе Künker - 11 марта 2015
ПродавецKünker
Дата11 марта 2015
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Трансвааля 1 фунт (трансваальский) 1900 года?

По последним данным на 29 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 фунт (трансваальский) 1900 года составляет 910 USD. В монете содержится 7,317 гр чистого золота, поэтому ниже 825,98 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 фунт (трансваальский) 1900 года?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1 фунт (трансваальский) 1900 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 фунт (трансваальский) 1900 года?

Для продажи 1 фунт (трансваальский) 1900 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ЮАРКаталог монет ТрансвааляМонеты ЮАР 1900 годаВсе ЮАР монетыЮАР золотые монетыЮАР монеты номиналом 1 фунт (трансваальский)Нумизматические аукционы