1 фунт (трансваальский) 1874 года. Грубая борода (ЮАР, Трансвааль)
Разновидность: Грубая борода
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1 фунт (трансваальский) 1874 года. Грубая борода. Это золотая монета периода Трансвааля. Рекорд цены принадлежит лоту 162 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 110000 EUR. Торги состоялись 31 января 2013.
Сколько стоит золотая монета Трансвааля 1 фунт (трансваальский) 1874 года, разновидность - грубая борода?
По последним данным на 29 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 фунт (трансваальский) 1874 года, разновидность - грубая борода, составляет 48000 USD для регулярного чекана и 14000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 7,317 гр чистого золота, поэтому ниже 825,98 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 фунт (трансваальский) 1874 года, вариант - грубая борода?
Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1 фунт (трансваальский) 1874 года, вариант - грубая борода, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 фунт (трансваальский) 1874 года. Грубая борода?
Для продажи 1 фунт (трансваальский) 1874 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.