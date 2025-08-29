flag
1 фунт (трансваальский) 1874 года. Грубая борода (ЮАР, Трансвааль)

Разновидность: Грубая борода

Аверс монеты - 1 фунт (трансваальский) 1874 года Грубая борода - цена золотой монеты - ЮАР, ТрансваальРеверс монеты - 1 фунт (трансваальский) 1874 года Грубая борода - цена золотой монеты - ЮАР, Трансвааль

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,916)
  • Вес7,988 гр
  • Чистого золота (0,2352 oz) 7,317 гр
  • Диаметр22,3 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC174

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодТрансвааль
  • Номинал1 фунт (трансваальский)
  • Год1874
  • Монетный дворБирмингем
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:48000 USD
Средняя цена (PROOF):14000 USD
График аукционных продаж 1 фунт (трансваальский) 1874 года Грубая борода - цена золотой монеты - ЮАР, Трансвааль
Цены на аукционах (11)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1 фунт (трансваальский) 1874 года. Грубая борода. Это золотая монета периода Трансвааля. Рекорд цены принадлежит лоту 162 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 110000 EUR. Торги состоялись 31 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1874 на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1874 на аукционе Heritage - 13 января 2025
ПродавецHeritage
Дата13 января 2025
СохранностьPF63 NGC
Цена
14400 $
Цена в валюте аукциона 14400 USD
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1874 на аукционе Heritage - 13 января 2025
ПродавецHeritage
Дата13 января 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1874 на аукционе Heritage - 13 января 2025
ПродавецHeritage
Дата13 января 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
72000 $
Цена в валюте аукциона 72000 USD
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1874 на аукционе Schulman - 22 октября 2020
ПродавецSchulman
Дата22 октября 2020
СохранностьMS62 PCGS
Цена
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1874 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 2 августа 2019
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата2 августа 2019
СохранностьVF
Цена
******
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1874 на аукционе Stack's - 12 августа 2016
ПродавецStack's
Дата12 августа 2016
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1874 на аукционе Heritage - 1 октября 2013
ПродавецHeritage
Дата1 октября 2013
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1874 на аукционе Künker - 31 января 2013
ПродавецKünker
Дата31 января 2013
СохранностьAU
Цена
******
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1874 на аукционе Heritage - 3 января 2012
ПродавецHeritage
Дата3 января 2012
СохранностьAU55 NGC
Цена
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1874 на аукционе Heritage - 13 января 2009
ПродавецHeritage
Дата13 января 2009
СохранностьAU55 BN NGC
Цена
******
Где купить?
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1874 на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьDETAILS NGC
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Трансвааля 1 фунт (трансваальский) 1874 года, разновидность - грубая борода?

По последним данным на 29 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 фунт (трансваальский) 1874 года, разновидность - грубая борода, составляет 48000 USD для регулярного чекана и 14000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 7,317 гр чистого золота, поэтому ниже 825,98 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 фунт (трансваальский) 1874 года, вариант - грубая борода?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1 фунт (трансваальский) 1874 года, вариант - грубая борода, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 фунт (трансваальский) 1874 года. Грубая борода?

Для продажи 1 фунт (трансваальский) 1874 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

