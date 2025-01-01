flag
Монеты ЮАР 1874 года

Золотые монеты

1 фунт (трансваальский) 1874Красивая борода
Средняя цена31000 $
Продажи
023
1 фунт (трансваальский) 1874Грубая борода
Средняя цена48000 $
Продажи
112
