1 фунт (трансваальский) 1874 года. Красивая борода (ЮАР, Трансвааль)
Разновидность: Красивая борода
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1 фунт (трансваальский) 1874 года. Красивая борода. Это золотая монета периода Трансвааля. Рекорд цены принадлежит лоту 1320 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 115000 GBP. Торги состоялись 3 октября 2011.
Сколько стоит золотая монета Трансвааля 1 фунт (трансваальский) 1874 года, разновидность - красивая борода?
По последним данным на 29 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 фунт (трансваальский) 1874 года, разновидность - красивая борода, составляет 31000 USD для регулярного чекана и 11000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 7,317 гр чистого золота, поэтому ниже 825,98 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 фунт (трансваальский) 1874 года, вариант - красивая борода?
Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1 фунт (трансваальский) 1874 года, вариант - красивая борода, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 фунт (трансваальский) 1874 года. Красивая борода?
Для продажи 1 фунт (трансваальский) 1874 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.