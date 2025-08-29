flag
ЮАРПериод:1852-2020 1852-2020

1 фунт (трансваальский) 1874 года. Красивая борода (ЮАР, Трансвааль)

Разновидность: Красивая борода

Аверс монеты - 1 фунт (трансваальский) 1874 года Красивая борода - цена золотой монеты - ЮАР, ТрансваальРеверс монеты - 1 фунт (трансваальский) 1874 года Красивая борода - цена золотой монеты - ЮАР, Трансвааль

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,916)
  • Вес7,988 гр
  • Чистого золота (0,2352 oz) 7,317 гр
  • Диаметр22,3 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC695

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодТрансвааль
  • Номинал1 фунт (трансваальский)
  • Год1874
  • Монетный дворБирмингем
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:31000 USD
Средняя цена (PROOF):11000 USD
График аукционных продаж 1 фунт (трансваальский) 1874 года Красивая борода - цена золотой монеты - ЮАР, Трансвааль
Цены на аукционах (23)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1 фунт (трансваальский) 1874 года. Красивая борода. Это золотая монета периода Трансвааля. Рекорд цены принадлежит лоту 1320 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 115000 GBP. Торги состоялись 3 октября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1874 на аукционе Künker - 21 июня 2024
ПродавецKünker
Дата21 июня 2024
СохранностьVF
Цена
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1874 на аукционе Heritage - 10 мая 2024
ПродавецHeritage
Дата10 мая 2024
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
1600 $
Цена в валюте аукциона 1600 USD
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1874 на аукционе Heritage - 18 января 2024
ПродавецHeritage
Дата18 января 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
12000 $
Цена в валюте аукциона 12000 USD
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1874 на аукционе Spink - 28 сентября 2023
ПродавецSpink
Дата28 сентября 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1874 на аукционе Heritage - 9 января 2023
ПродавецHeritage
Дата9 января 2023
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1874 на аукционе Heritage - 7 мая 2022
ПродавецHeritage
Дата7 мая 2022
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1874 на аукционе Heritage - 7 мая 2021
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1874 на аукционе Heritage - 7 мая 2021
ПродавецHeritage
Дата7 мая 2021
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1874 на аукционе Roma Numismatics - 7 ноября 2019
ПродавецRoma Numismatics
Дата7 ноября 2019
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1874 на аукционе Künker - 10 октября 2019
ПродавецKünker
Дата10 октября 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1874 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 4 апреля 2019
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата4 апреля 2019
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1874 на аукционе Heritage - 7 января 2019
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1874 на аукционе Heritage - 7 января 2019
ПродавецHeritage
Дата7 января 2019
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1874 на аукционе Teutoburger - 27 мая 2016
ПродавецTeutoburger
Дата27 мая 2016
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1874 на аукционе Chaponnière - 7 сентября 2014
ПродавецChaponnière
Дата7 сентября 2014
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1874 на аукционе Heritage - 8 августа 2014
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1874 на аукционе Heritage - 8 августа 2014
ПродавецHeritage
Дата8 августа 2014
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1874 на аукционе London Coins - 1 марта 2014
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1874 на аукционе London Coins - 1 марта 2014
ПродавецLondon Coins
Дата1 марта 2014
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1874 на аукционе Chaponnière - 7 декабря 2013
ПродавецChaponnière
Дата7 декабря 2013
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1874 на аукционе Westfälische - 18 сентября 2012
ПродавецWestfälische
Дата18 сентября 2012
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1874 на аукционе Heritage - 3 января 2012
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1874 на аукционе Heritage - 3 января 2012
ПродавецHeritage
Дата3 января 2012
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1874 на аукционе Baldwin's of St. James's - 3 октября 2011
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата3 октября 2011
СохранностьMS66 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1874 на аукционе Heritage - 18 апреля 2011
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1874 на аукционе Heritage - 18 апреля 2011
ПродавецHeritage
Дата18 апреля 2011
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1874 на аукционе Stack's - 16 января 2007
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1874 на аукционе Stack's - 16 января 2007
Из коллекции Ганда III
ПродавецStack's
Дата16 января 2007
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Трансвааля 1 фунт (трансваальский) 1874 года, разновидность - красивая борода?

По последним данным на 29 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 фунт (трансваальский) 1874 года, разновидность - красивая борода, составляет 31000 USD для регулярного чекана и 11000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 7,317 гр чистого золота, поэтому ниже 825,98 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 фунт (трансваальский) 1874 года, вариант - красивая борода?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1 фунт (трансваальский) 1874 года, вариант - красивая борода, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 фунт (трансваальский) 1874 года. Красивая борода?

Для продажи 1 фунт (трансваальский) 1874 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ЮАРКаталог монет ТрансвааляМонеты ЮАР 1874 годаВсе ЮАР монетыЮАР золотые монетыЮАР монеты номиналом 1 фунт (трансваальский)Нумизматические аукционы