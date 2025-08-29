flag
ЮАРПериод:1852-2020 1852-2020

1 фунт (трансваальский) 1892 года. Двойной вал (ЮАР, Трансвааль)

Разновидность: Двойной вал

Аверс монеты - 1 фунт (трансваальский) 1892 года Двойной вал - цена золотой монеты - ЮАР, ТрансваальРеверс монеты - 1 фунт (трансваальский) 1892 года Двойной вал - цена золотой монеты - ЮАР, Трансвааль

Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,916)
  • Вес7,988 гр
  • Чистого золота (0,2352 oz) 7,317 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Тираж UNC16,000
  • Тираж PROOF10

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодТрансвааль
  • Номинал1 фунт (трансваальский)
  • Год1892
  • Монетный дворПретория
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1800 USD
График аукционных продаж 1 фунт (трансваальский) 1892 года Двойной вал - цена золотой монеты - ЮАР, Трансвааль
Цены на аукционах (16)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1 фунт (трансваальский) 1892 года. Двойной вал. Это золотая монета периода Трансвааля. Рекорд цены принадлежит лоту 1207 проданному на аукционе SINCONA AG за 64000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1892 на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
4320 $
Цена в валюте аукциона 4320 USD
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1892 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 1 августа 2024
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата1 августа 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
785 $
Цена в валюте аукциона 1200 AUD
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1892 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 12 апреля 2024
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата12 апреля 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1892 на аукционе Numismatica Ranieri - 21 ноября 2020
ПродавецNumismatica Ranieri
Дата21 ноября 2020
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1892 на аукционе Numismatica Ranieri - 9 ноября 2019
ПродавецNumismatica Ranieri
Дата9 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1892 на аукционе Gorny & Mosch - 18 октября 2019
ПродавецGorny & Mosch
Дата18 октября 2019
СохранностьVF20
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1892 на аукционе Gorny & Mosch - 16 октября 2019
ПродавецGorny & Mosch
Дата16 октября 2019
СохранностьAU55
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1892 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 4 апреля 2019
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата4 апреля 2019
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1892 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 23 ноября 2018
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата23 ноября 2018
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1892 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 3 августа 2018
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата3 августа 2018
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1892 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 3 августа 2018
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата3 августа 2018
СохранностьXF
Цена
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1892 на аукционе Emporium Hamburg - 1 апреля 2016
ПродавецEmporium Hamburg
Дата1 апреля 2016
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1892 на аукционе Palombo - 21 ноября 2015
ПродавецPalombo
Дата21 ноября 2015
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1892 на аукционе Heritage - 10 сентября 2014
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1892 на аукционе Heritage - 10 сентября 2014
ПродавецHeritage
Дата10 сентября 2014
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1892 на аукционе Heritage - 1 мая 2012
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1892 на аукционе Heritage - 1 мая 2012
ПродавецHeritage
Дата1 мая 2012
СохранностьPF65 NGC
Цена
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1892 на аукционе Heritage - 3 января 2012
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1892 на аукционе Heritage - 3 января 2012
ПродавецHeritage
Дата3 января 2012
СохранностьPF65 NGC
Цена

Сколько стоит золотая монета Трансвааля 1 фунт (трансваальский) 1892 года, разновидность - двойной вал?

По последним данным на 29 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 фунт (трансваальский) 1892 года, разновидность - двойной вал, составляет 1800 USD. В монете содержится 7,317 гр чистого золота, поэтому ниже 825,98 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 фунт (трансваальский) 1892 года, вариант - двойной вал?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1 фунт (трансваальский) 1892 года, вариант - двойной вал, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 фунт (трансваальский) 1892 года. Двойной вал?

Для продажи 1 фунт (трансваальский) 1892 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ЮАРКаталог монет ТрансвааляМонеты ЮАР 1892 годаВсе ЮАР монетыЮАР золотые монетыЮАР монеты номиналом 1 фунт (трансваальский)Нумизматические аукционы