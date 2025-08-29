1 фунт (трансваальский) 1892 года. Двойной вал (ЮАР, Трансвааль)
Разновидность: Двойной вал
Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,916)
- Вес7,988 гр
- Чистого золота (0,2352 oz) 7,317 гр
- Диаметр22 мм
- ГуртРубчатый
- Тираж UNC16,000
- Тираж PROOF10
Описание
- СтранаЮАР
- ПериодТрансвааль
- Номинал1 фунт (трансваальский)
- Год1892
- Монетный дворПретория
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1 фунт (трансваальский) 1892 года. Двойной вал. Это золотая монета периода Трансвааля. Рекорд цены принадлежит лоту 1207 проданному на аукционе SINCONA AG за 64000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2018.
Сколько стоит золотая монета Трансвааля 1 фунт (трансваальский) 1892 года, разновидность - двойной вал?
По последним данным на 29 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 фунт (трансваальский) 1892 года, разновидность - двойной вал, составляет 1800 USD. В монете содержится 7,317 гр чистого золота, поэтому ниже 825,98 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 фунт (трансваальский) 1892 года, вариант - двойной вал?
Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1 фунт (трансваальский) 1892 года, вариант - двойной вал, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 фунт (трансваальский) 1892 года. Двойной вал?
Для продажи 1 фунт (трансваальский) 1892 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.