1 фунт (трансваальский) 1896 года (ЮАР, Трансвааль)

Аверс монеты - 1 фунт (трансваальский) 1896 года - цена золотой монеты - ЮАР, ТрансваальРеверс монеты - 1 фунт (трансваальский) 1896 года - цена золотой монеты - ЮАР, Трансвааль

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,916)
  • Вес7,988 гр
  • Чистого золота (0,2352 oz) 7,317 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Тираж UNC235,000

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодТрансвааль
  • Номинал1 фунт (трансваальский)
  • Год1896
  • Монетный дворПретория
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:670 USD
График аукционных продаж 1 фунт (трансваальский) 1896 года - цена золотой монеты - ЮАР, Трансвааль
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1 фунт (трансваальский) 1896 года. Это золотая монета периода Трансвааля. Рекорд цены принадлежит лоту 905 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 2200 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1896 на аукционе Nihon - 15 декабря 2024
ПродавецNihon
Дата15 декабря 2024
СохранностьF
Цена
585 $
Цена в валюте аукциона 90000 JPY
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1896 на аукционе Warin Global Investments - 12 мая 2023
ПродавецWarin Global Investments
Дата12 мая 2023
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1896 на аукционе Emporium Hamburg - 17 ноября 2022
ПродавецEmporium Hamburg
Дата17 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
478 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1896 на аукционе Emporium Hamburg - 5 мая 2022
ПродавецEmporium Hamburg
Дата5 мая 2022
СохранностьAU50 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1896 на аукционе Emporium Hamburg - 5 мая 2022
ПродавецEmporium Hamburg
Дата5 мая 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1896 на аукционе Emporium Hamburg - 6 мая 2021
ПродавецEmporium Hamburg
Дата6 мая 2021
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1896 на аукционе Emporium Hamburg - 13 ноября 2020
ПродавецEmporium Hamburg
Дата13 ноября 2020
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1896 на аукционе Künker - 26 июня 2020
ПродавецKünker
Дата26 июня 2020
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1896 на аукционе Roma Numismatics - 19 декабря 2019
ПродавецRoma Numismatics
Дата19 декабря 2019
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1896 на аукционе Emporium Hamburg - 12 ноября 2019
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 ноября 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1896 на аукционе Heritage - 10 сентября 2014
ПродавецHeritage
Дата10 сентября 2014
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1896 на аукционе Gorny & Mosch - 18 октября 2013
ПродавецGorny & Mosch
Дата18 октября 2013
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1896 на аукционе Gorny & Mosch - 17 октября 2012
ПродавецGorny & Mosch
Дата17 октября 2012
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1896 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 27 сентября 2012
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата27 сентября 2012
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1896 на аукционе Gorny & Mosch - 7 марта 2011
ПродавецGorny & Mosch
Дата7 марта 2011
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1896 на аукционе Rauch - 12 мая 2010
ПродавецRauch
Дата12 мая 2010
СохранностьVF
Цена
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1896 на аукционе Leu - 31 октября 2009
ПродавецLeu
Дата31 октября 2009
СохранностьXF
Цена
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1896 на аукционе Künker - 11 марта 2009
ПродавецKünker
Дата11 марта 2009
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1896 на аукционе Stack's - 18 декабря 2008
ПродавецStack's
Дата18 декабря 2008
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1896 на аукционе Künker - 28 сентября 2006
ПродавецKünker
Дата28 сентября 2006
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1896 на аукционе Goldberg - 31 мая 2006
ПродавецGoldberg
Дата31 мая 2006
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Трансвааля 1 фунт (трансваальский) 1896 года?

По последним данным на 29 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 фунт (трансваальский) 1896 года составляет 670 USD. В монете содержится 7,317 гр чистого золота, поэтому ниже 825,98 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 фунт (трансваальский) 1896 года?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1 фунт (трансваальский) 1896 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 фунт (трансваальский) 1896 года?

Для продажи 1 фунт (трансваальский) 1896 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

