1 фунт (трансваальский) 1902 года (ЮАР, Трансвааль)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1 фунт (трансваальский) 1902 года. Это золотая монета периода Трансвааля. Рекорд цены принадлежит лоту 25091 проданному на аукционе Heritage Auctions за 48875 USD. Торги состоялись 2 января 2012.
Сколько стоит золотая монета Трансвааля 1 фунт (трансваальский) 1902 года?
По последним данным на 29 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 фунт (трансваальский) 1902 года составляет 9000 USD. В монете содержится 8,1119 гр чистого золота, поэтому ниже 915,88 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 фунт (трансваальский) 1902 года?
Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1 фунт (трансваальский) 1902 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 фунт (трансваальский) 1902 года?
Для продажи 1 фунт (трансваальский) 1902 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.