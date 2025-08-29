1 фунт (трансваальский) 1902 года (ЮАР, Трансвааль)

flag
Аверс монеты - 1 фунт (трансваальский) 1902 года - цена золотой монеты - ЮАР, ТрансваальРеверс монеты - 1 фунт (трансваальский) 1902 года - цена золотой монеты - ЮАР, Трансвааль

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,999)
  • Вес8,12 гр
  • Чистого золота (0,2608 oz) 8,1119 гр
  • Диаметр22,8 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC986

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодТрансвааль
  • Номинал1 фунт (трансваальский)
  • Год1902
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:9000 USD
График аукционных продаж 1 фунт (трансваальский) 1902 года - цена золотой монеты - ЮАР, Трансвааль
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1 фунт (трансваальский) 1902 года. Это золотая монета периода Трансвааля. Рекорд цены принадлежит лоту 25091 проданному на аукционе Heritage Auctions за 48875 USD. Торги состоялись 2 января 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1902 на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1902 на аукционе Status International - 6 июня 2025
ПродавецStatus International
Дата6 июня 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1902 на аукционе Heritage - 13 января 2025
ПродавецHeritage
Дата13 января 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
15600 $
Цена в валюте аукциона 15600 USD
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1902 на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU53 NGC
Цена
7380 $
Цена в валюте аукциона 7380 USD
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1902 на аукционе NumisCorner - 15 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата15 июня 2024
СохранностьAU55
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1902 на аукционе Status International - 7 июня 2024
ПродавецStatus International
Дата7 июня 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1902 на аукционе Spink - 28 сентября 2023
ПродавецSpink
Дата28 сентября 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1902 на аукционе Spink - 28 сентября 2023
ПродавецSpink
Дата28 сентября 2023
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1902 на аукционе Heritage - 19 августа 2023
ПродавецHeritage
Дата19 августа 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1902 на аукционе Status International - 9 июня 2023
ПродавецStatus International
Дата9 июня 2023
СохранностьНет оценки NGC
Цена
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1902 на аукционе Stack's - 15 января 2023
ПродавецStack's
Дата15 января 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1902 на аукционе Heritage - 9 января 2023
ПродавецHeritage
Дата9 января 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1902 на аукционе Status International - 23 июня 2022
ПродавецStatus International
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки NGC
Цена
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1902 на аукционе Künker - 24 марта 2022
ПродавецKünker
Дата24 марта 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1902 на аукционе Künker - 28 сентября 2021
ПродавецKünker
Дата28 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1902 на аукционе Status International - 11 июня 2021
ПродавецStatus International
Дата11 июня 2021
СохранностьНет оценки NGC
Цена
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1902 на аукционе Heritage - 6 ноября 2020
ПродавецHeritage
Дата6 ноября 2020
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1902 на аукционе Heritage - 7 августа 2020
ПродавецHeritage
Дата7 августа 2020
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1902 на аукционе Heritage - 27 апреля 2020
ПродавецHeritage
Дата27 апреля 2020
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1902 на аукционе Stack's - 16 августа 2018
ПродавецStack's
Дата16 августа 2018
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1902 на аукционе Stack's - 4 августа 2017
ПродавецStack's
Дата4 августа 2017
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1902 на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьMS65 NGC
К аукциону
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1902 на аукционе Heritage - 15 сентября 2025
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2025
СохранностьDETAILS NGC
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Трансвааля 1 фунт (трансваальский) 1902 года?

По последним данным на 29 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 фунт (трансваальский) 1902 года составляет 9000 USD. В монете содержится 8,1119 гр чистого золота, поэтому ниже 915,88 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 фунт (трансваальский) 1902 года?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1 фунт (трансваальский) 1902 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 фунт (трансваальский) 1902 года?

Для продажи 1 фунт (трансваальский) 1902 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

