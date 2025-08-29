flag
1 фунт (трансваальский) 1895 года (ЮАР, Трансвааль)

Аверс монеты - 1 фунт (трансваальский) 1895 года - цена золотой монеты - ЮАР, ТрансваальРеверс монеты - 1 фунт (трансваальский) 1895 года - цена золотой монеты - ЮАР, Трансвааль

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,916)
  • Вес7,988 гр
  • Чистого золота (0,2352 oz) 7,317 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Тираж UNC336,000

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодТрансвааль
  • Номинал1 фунт (трансваальский)
  • Год1895
  • Монетный дворПретория
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1900 USD
График аукционных продаж 1 фунт (трансваальский) 1895 года - цена золотой монеты - ЮАР, Трансвааль
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1 фунт (трансваальский) 1895 года. Это золотая монета периода Трансвааля. Рекорд цены принадлежит лоту 904 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 3800 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1895 на аукционе Roma Numismatics - 19 декабря 2019
ПродавецRoma Numismatics
Дата19 декабря 2019
СохранностьAU55 PCGS
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 85 GBP
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1895 на аукционе Emporium Hamburg - 12 ноября 2019
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 ноября 2019
СохранностьVF
Цена
353 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1895 на аукционе Hess Divo - 29 мая 2018
ПродавецHess Divo
Дата29 мая 2018
СохранностьVF
Цена
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1895 на аукционе Rauch - 11 апреля 2018
ПродавецRauch
Дата11 апреля 2018
СохранностьXF
Цена
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1895 на аукционе TimeLine Auctions - 10 декабря 2016
ПродавецTimeLine Auctions
Дата10 декабря 2016
СохранностьVF
Цена
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1895 на аукционе Emporium Hamburg - 18 ноября 2016
ПродавецEmporium Hamburg
Дата18 ноября 2016
СохранностьXF
Цена
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1895 на аукционе Rauch - 20 апреля 2016
ПродавецRauch
Дата20 апреля 2016
СохранностьXF
Цена
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1895 на аукционе Heritage - 10 сентября 2014
ПродавецHeritage
Дата10 сентября 2014
СохранностьAU58 NGC
Цена
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1895 на аукционе Gorny & Mosch - 18 октября 2013
ПродавецGorny & Mosch
Дата18 октября 2013
СохранностьAU
Цена
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1895 на аукционе Gorny & Mosch - 18 октября 2013
ПродавецGorny & Mosch
Дата18 октября 2013
СохранностьVF
Цена
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1895 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 27 сентября 2012
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата27 сентября 2012
СохранностьXF
Цена
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1895 на аукционе Hess Divo - 26 октября 2011
ПродавецHess Divo
Дата26 октября 2011
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит золотая монета Трансвааля 1 фунт (трансваальский) 1895 года?

По последним данным на 29 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 фунт (трансваальский) 1895 года составляет 1900 USD. В монете содержится 7,317 гр чистого золота, поэтому ниже 825,98 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 фунт (трансваальский) 1895 года?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1 фунт (трансваальский) 1895 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 фунт (трансваальский) 1895 года?

Для продажи 1 фунт (трансваальский) 1895 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

