flag
ЮАРПериод:1852-2020 1852-2020

1 фунт (трансваальский) 1893 года (ЮАР, Трансвааль)

Аверс монеты - 1 фунт (трансваальский) 1893 года - цена золотой монеты - ЮАР, ТрансваальРеверс монеты - 1 фунт (трансваальский) 1893 года - цена золотой монеты - ЮАР, Трансвааль

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,916)
  • Вес7,988 гр
  • Чистого золота (0,2352 oz) 7,317 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Тираж UNC62,000

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодТрансвааль
  • Номинал1 фунт (трансваальский)
  • Год1893
  • Монетный дворПретория
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:570 USD
График аукционных продаж 1 фунт (трансваальский) 1893 года - цена золотой монеты - ЮАР, Трансвааль
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1 фунт (трансваальский) 1893 года. Это золотая монета периода Трансвааля. Рекорд цены принадлежит лоту 946 проданному на аукционе Katz Auction за 1351 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1893 на аукционе Katz - 17 апреля 2025
ПродавецKatz
Дата17 апреля 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
1540 $
Цена в валюте аукциона 1351 EUR
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1893 на аукционе Roma Numismatics - 3 августа 2023
ПродавецRoma Numismatics
Дата3 августа 2023
СохранностьVF
Цена
328 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1893 на аукционе Frühwald - 27 ноября 2022
ПродавецFrühwald
Дата27 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1893 на аукционе Emporium Hamburg - 17 ноября 2022
ПродавецEmporium Hamburg
Дата17 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1893 на аукционе Roma Numismatics - 18 августа 2022
ПродавецRoma Numismatics
Дата18 августа 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1893 на аукционе Emporium Hamburg - 5 мая 2022
ПродавецEmporium Hamburg
Дата5 мая 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1893 на аукционе Roma Numismatics - 15 октября 2020
ПродавецRoma Numismatics
Дата15 октября 2020
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1893 на аукционе Roma Numismatics - 19 декабря 2019
ПродавецRoma Numismatics
Дата19 декабря 2019
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1893 на аукционе Emporium Hamburg - 12 ноября 2019
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 ноября 2019
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1893 на аукционе Emporium Hamburg - 1 апреля 2016
ПродавецEmporium Hamburg
Дата1 апреля 2016
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1893 на аукционе Schulman - 21 ноября 2015
ПродавецSchulman
Дата21 ноября 2015
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1893 на аукционе Künker - 25 июня 2015
ПродавецKünker
Дата25 июня 2015
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1893 на аукционе Palombo - 30 ноября 2012
ПродавецPalombo
Дата30 ноября 2012
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1893 на аукционе Gorny & Mosch - 17 октября 2012
ПродавецGorny & Mosch
Дата17 октября 2012
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1893 на аукционе Künker - 23 июня 2011
ПродавецKünker
Дата23 июня 2011
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1893 на аукционе Chaponnière & Hess-Divo - 24 мая 2011
ПродавецChaponnière & Hess-Divo
Дата24 мая 2011
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Трансвааля 1 фунт (трансваальский) 1893 года?

По последним данным на 29 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 фунт (трансваальский) 1893 года составляет 570 USD. В монете содержится 7,317 гр чистого золота, поэтому ниже 825,98 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 фунт (трансваальский) 1893 года?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1 фунт (трансваальский) 1893 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 фунт (трансваальский) 1893 года?

Для продажи 1 фунт (трансваальский) 1893 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ЮАРКаталог монет ТрансвааляМонеты ЮАР 1893 годаВсе ЮАР монетыЮАР золотые монетыЮАР монеты номиналом 1 фунт (трансваальский)Нумизматические аукционы