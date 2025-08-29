1 фунт (трансваальский) 1893 года (ЮАР, Трансвааль)
- МеталлЗолото (0,916)
- Вес7,988 гр
- Чистого золота (0,2352 oz) 7,317 гр
- Диаметр22 мм
- ГуртРубчатый
- Тираж UNC62,000
- СтранаЮАР
- ПериодТрансвааль
- Номинал1 фунт (трансваальский)
- Год1893
- Монетный дворПретория
- НазначениеОбращение
Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1 фунт (трансваальский) 1893 года. Это золотая монета периода Трансвааля. Рекорд цены принадлежит лоту 946 проданному на аукционе Katz Auction за 1351 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2025.
Сколько стоит золотая монета Трансвааля 1 фунт (трансваальский) 1893 года?
По последним данным на 29 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 фунт (трансваальский) 1893 года составляет 570 USD. В монете содержится 7,317 гр чистого золота, поэтому ниже 825,98 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 фунт (трансваальский) 1893 года?
Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1 фунт (трансваальский) 1893 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 фунт (трансваальский) 1893 года?
