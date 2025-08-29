flag
ЮАРПериод:1852-2020 1852-2020

1 фунт (трансваальский) 1894 года (ЮАР, Трансвааль)

Аверс монеты - 1 фунт (трансваальский) 1894 года - цена золотой монеты - ЮАР, ТрансваальРеверс монеты - 1 фунт (трансваальский) 1894 года - цена золотой монеты - ЮАР, Трансвааль

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,916)
  • Вес7,988 гр
  • Чистого золота (0,2352 oz) 7,317 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Тираж UNC318,000

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодТрансвааль
  • Номинал1 фунт (трансваальский)
  • Год1894
  • Монетный дворПретория
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:2000 USD
График аукционных продаж 1 фунт (трансваальский) 1894 года - цена золотой монеты - ЮАР, Трансвааль
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1 фунт (трансваальский) 1894 года. Это золотая монета периода Трансвааля. Рекорд цены принадлежит лоту 903 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 15000 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1894 на аукционе Mowbray Collectables - 14 марта 2025
ПродавецMowbray Collectables
Дата14 марта 2025
СохранностьVF
Цена
1100 NZD
Цена в валюте аукциона 1100 NZD
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1894 на аукционе Mowbray Collectables - 14 марта 2025
ПродавецMowbray Collectables
Дата14 марта 2025
СохранностьF
Цена
1100 NZD
Цена в валюте аукциона 1100 NZD
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1894 на аукционе Mowbray Collectables - 20 сентября 2024
ПродавецMowbray Collectables
Дата20 сентября 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1894 на аукционе Emporium Hamburg - 24 ноября 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1894 на аукционе Emporium Hamburg - 11 мая 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата11 мая 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1894 на аукционе Emporium Hamburg - 17 ноября 2022
ПродавецEmporium Hamburg
Дата17 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1894 на аукционе Heritage - 4 ноября 2022
ПродавецHeritage
Дата4 ноября 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1894 на аукционе Nomisma Aste - 23 октября 2022
ПродавецNomisma Aste
Дата23 октября 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1894 на аукционе Emporium Hamburg - 5 мая 2022
ПродавецEmporium Hamburg
Дата5 мая 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1894 на аукционе Gorny & Mosch - 9 марта 2022
ПродавецGorny & Mosch
Дата9 марта 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1894 на аукционе Emporium Hamburg - 11 ноября 2021
ПродавецEmporium Hamburg
Дата11 ноября 2021
СохранностьXF45 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1894 на аукционе Künker - 21 июля 2021
ПродавецKünker
Дата21 июля 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1894 на аукционе VL Nummus - 12 июля 2020
ПродавецVL Nummus
Дата12 июля 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1894 на аукционе Roma Numismatics - 19 декабря 2019
ПродавецRoma Numismatics
Дата19 декабря 2019
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1894 на аукционе Emporium Hamburg - 12 ноября 2019
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 ноября 2019
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1894 на аукционе Heritage - 29 апреля 2019
ПродавецHeritage
Дата29 апреля 2019
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1894 на аукционе Schulman - 30 июня 2018
ПродавецSchulman
Дата30 июня 2018
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1894 на аукционе Emporium Hamburg - 13 ноября 2015
ПродавецEmporium Hamburg
Дата13 ноября 2015
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1894 на аукционе Monnaies d'Antan - 23 мая 2015
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата23 мая 2015
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1894 на аукционе Heritage - 10 сентября 2014
ПродавецHeritage
Дата10 сентября 2014
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1894 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 27 сентября 2012
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата27 сентября 2012
СохранностьMS62
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Трансвааля 1 фунт (трансваальский) 1894 года?

По последним данным на 29 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 фунт (трансваальский) 1894 года составляет 2000 USD. В монете содержится 7,317 гр чистого золота, поэтому ниже 825,98 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 фунт (трансваальский) 1894 года?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1 фунт (трансваальский) 1894 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 фунт (трансваальский) 1894 года?

Для продажи 1 фунт (трансваальский) 1894 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
