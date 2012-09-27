flag
ЮАРПериод:1852-2020 1852-2020

1 фунт (трансваальский) 1898 года (ЮАР, Трансвааль)

Аверс монеты - 1 фунт (трансваальский) 1898 года - цена золотой монеты - ЮАР, ТрансваальРеверс монеты - 1 фунт (трансваальский) 1898 года - цена золотой монеты - ЮАР, Трансвааль

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,916)
  • Вес7,988 гр
  • Чистого золота (0,2352 oz) 7,317 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Тираж UNC137,000

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодТрансвааль
  • Номинал1 фунт (трансваальский)
  • Год1898
  • Монетный дворПретория
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:600 USD
График аукционных продаж 1 фунт (трансваальский) 1898 года - цена золотой монеты - ЮАР, Трансвааль
Цены на аукционах (147)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1 фунт (трансваальский) 1898 года. Это золотая монета периода Трансвааля. Рекорд цены принадлежит лоту 907 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 1600 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1898 на аукционе Künker - 24 июля 2025
ПродавецKünker
Дата24 июля 2025
СохранностьXF
Цена
824 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1898 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
966 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1898 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1898 на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 6 апреля 2025
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата6 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1898 на аукционе Künker - 7 марта 2025
ПродавецKünker
Дата7 марта 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1898 на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1898 на аукционе Künker - 25 сентября 2024
ПродавецKünker
Дата25 сентября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1898 на аукционе Künker - 21 июня 2024
ПродавецKünker
Дата21 июня 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1898 на аукционе Künker - 21 июня 2024
ПродавецKünker
Дата21 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1898 на аукционе Künker - 8 декабря 2023
ПродавецKünker
Дата8 декабря 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1898 на аукционе Künker - 8 декабря 2023
ПродавецKünker
Дата8 декабря 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1898 на аукционе Künker - 17 ноября 2023
ПродавецKünker
Дата17 ноября 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1898 на аукционе Numismatica Ranieri - 5 ноября 2023
ПродавецNumismatica Ranieri
Дата5 ноября 2023
СохранностьНет оценки NGC
Цена
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1898 на аукционе Sima Srl - 20 октября 2023
ПродавецSima Srl
Дата20 октября 2023
СохранностьVF
Цена
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1898 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1898 на аукционе Künker - 22 июня 2023
ПродавецKünker
Дата22 июня 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1898 на аукционе Künker - 19 апреля 2023
ПродавецKünker
Дата19 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1898 на аукционе Künker - 19 апреля 2023
ПродавецKünker
Дата19 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1898 на аукционе Emporium Hamburg - 17 ноября 2022
ПродавецEmporium Hamburg
Дата17 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1898 на аукционе Emporium Hamburg - 17 ноября 2022
ПродавецEmporium Hamburg
Дата17 ноября 2022
СохранностьAU50 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1898 на аукционе Varesi - 9 ноября 2022
ПродавецVaresi
Дата9 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Трансвааля 1 фунт (трансваальский) 1898 года?

По последним данным на 29 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 фунт (трансваальский) 1898 года составляет 600 USD. В монете содержится 7,317 гр чистого золота, поэтому ниже 825,98 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 фунт (трансваальский) 1898 года?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1 фунт (трансваальский) 1898 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 фунт (трансваальский) 1898 года?

Для продажи 1 фунт (трансваальский) 1898 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

