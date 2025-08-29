ЮАРПериод:1852-2020 1852-2020
1 фунт (трансваальский) 1899 года (ЮАР, Трансвааль)
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
Где продать монету 1 фунт (трансваальский) 1899 года?
Для продажи 1 фунт (трансваальский) 1899 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы