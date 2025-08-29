flag
ЮАРПериод:1852-2020 1852-2020

1 фунт (трансваальский) 1892 года. Одинарный вал (ЮАР, Трансвааль)

Разновидность: Одинарный вал

Аверс монеты - 1 фунт (трансваальский) 1892 года Одинарный вал - цена золотой монеты - ЮАР, ТрансваальРеверс монеты - 1 фунт (трансваальский) 1892 года Одинарный вал - цена золотой монеты - ЮАР, Трансвааль

Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,988 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,325 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодТрансвааль
  • Номинал1 фунт (трансваальский)
  • Год1892
  • Монетный дворПретория
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:8300 USD
График аукционных продаж 1 фунт (трансваальский) 1892 года Одинарный вал - цена золотой монеты - ЮАР, Трансвааль
Цены на аукционах (7)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1 фунт (трансваальский) 1892 года. Одинарный вал. Это золотая монета периода Трансвааля. Рекорд цены принадлежит лоту 901 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 32000 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1892 на аукционе Künker - 27 сентября 2022
ПродавецKünker
Дата27 сентября 2022
СохранностьVF
Цена
722 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1892 на аукционе SINCONA - 18 мая 2021
ПродавецSINCONA
Дата18 мая 2021
СохранностьVF
Цена
554 $
Цена в валюте аукциона 500 CHF
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1892 на аукционе Künker - 30 января 2020
ПродавецKünker
Дата30 января 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1892 на аукционе Gorny & Mosch - 18 октября 2019
ПродавецGorny & Mosch
Дата18 октября 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1892 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 4 апреля 2019
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата4 апреля 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1892 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 3 августа 2018
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата3 августа 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1892 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 27 сентября 2012
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата27 сентября 2012
СохранностьMS61
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Трансвааля 1 фунт (трансваальский) 1892 года, разновидность - одинарный вал?

По последним данным на 29 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 фунт (трансваальский) 1892 года, разновидность - одинарный вал, составляет 8300 USD. В монете содержится 7,325 гр чистого золота, поэтому ниже 827,03 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 фунт (трансваальский) 1892 года, вариант - одинарный вал?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1 фунт (трансваальский) 1892 года, вариант - одинарный вал, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 фунт (трансваальский) 1892 года. Одинарный вал?

Для продажи 1 фунт (трансваальский) 1892 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ЮАРКаталог монет ТрансвааляМонеты ЮАР 1892 годаВсе ЮАР монетыЮАР золотые монетыЮАР монеты номиналом 1 фунт (трансваальский)Нумизматические аукционы