1 фунт (трансваальский) 1892 года. Одинарный вал (ЮАР, Трансвааль)
Разновидность: Одинарный вал
Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес7,988 гр
- Чистого золота (0,2355 oz) 7,325 гр
- Диаметр22 мм
- ГуртРубчатый
Описание
- СтранаЮАР
- ПериодТрансвааль
- Номинал1 фунт (трансваальский)
- Год1892
- Монетный дворПретория
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1 фунт (трансваальский) 1892 года. Одинарный вал. Это золотая монета периода Трансвааля. Рекорд цены принадлежит лоту 901 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 32000 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2012.
Сколько стоит золотая монета Трансвааля 1 фунт (трансваальский) 1892 года, разновидность - одинарный вал?
По последним данным на 29 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 фунт (трансваальский) 1892 года, разновидность - одинарный вал, составляет 8300 USD. В монете содержится 7,325 гр чистого золота, поэтому ниже 827,03 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 фунт (трансваальский) 1892 года, вариант - одинарный вал?
Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1 фунт (трансваальский) 1892 года, вариант - одинарный вал, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 фунт (трансваальский) 1892 года. Одинарный вал?
Для продажи 1 фунт (трансваальский) 1892 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.