1 фунт (трансваальский) 1892 года. Одинарный вал (ЮАР, Трансвааль)

Сколько стоит золотая монета Трансвааля 1 фунт (трансваальский) 1892 года, разновидность - одинарный вал? По последним данным на 29 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 фунт (трансваальский) 1892 года, разновидность - одинарный вал, составляет 8300 USD. В монете содержится 7,325 гр чистого золота, поэтому ниже 827,03 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 фунт (трансваальский) 1892 года, вариант - одинарный вал? Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1 фунт (трансваальский) 1892 года, вариант - одинарный вал, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.