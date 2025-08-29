flag
ЮАРПериод:1852-2020 1852-2020

1 фунт (трансваальский) 1897 года (ЮАР, Трансвааль)

Аверс монеты - 1 фунт (трансваальский) 1897 года - цена золотой монеты - ЮАР, ТрансваальРеверс монеты - 1 фунт (трансваальский) 1897 года - цена золотой монеты - ЮАР, Трансвааль

Фотография: Stanley Gibbons Baldwin's

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,916)
  • Вес7,988 гр
  • Чистого золота (0,2352 oz) 7,317 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Тираж UNC311,000

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодТрансвааль
  • Номинал1 фунт (трансваальский)
  • Год1897
  • Монетный дворПретория
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:600 USD
График аукционных продаж 1 фунт (трансваальский) 1897 года - цена золотой монеты - ЮАР, Трансвааль
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1 фунт (трансваальский) 1897 года. Это золотая монета периода Трансвааля. Рекорд цены принадлежит лоту 906 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 2700 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1897 на аукционе Mowbray Collectables - 20 сентября 2024
ПродавецMowbray Collectables
Дата20 сентября 2024
СохранностьG
Цена
875 NZD
Цена в валюте аукциона 875 NZD
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1897 на аукционе Naumann - 2 июня 2024
ПродавецNaumann
Дата2 июня 2024
СохранностьVF
Цена
461 $
Цена в валюте аукциона 425 EUR
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1897 на аукционе Emporium Hamburg - 24 ноября 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1897 на аукционе Emporium Hamburg - 5 мая 2022
ПродавецEmporium Hamburg
Дата5 мая 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1897 на аукционе Künker - 1 декабря 2021
ПродавецKünker
Дата1 декабря 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1897 на аукционе Emporium Hamburg - 11 ноября 2021
ПродавецEmporium Hamburg
Дата11 ноября 2021
СохранностьAU50 PCGS
Цена
******
Показать цены
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1897 на аукционе Emporium Hamburg - 6 мая 2021
ПродавецEmporium Hamburg
Дата6 мая 2021
СохранностьAU50 PCGS
Цена
******
Показать цены
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1897 на аукционе Emporium Hamburg - 13 ноября 2020
ПродавецEmporium Hamburg
Дата13 ноября 2020
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Показать цены
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1897 на аукционе Roma Numismatics - 19 декабря 2019
ПродавецRoma Numismatics
Дата19 декабря 2019
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Показать цены
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1897 на аукционе Emporium Hamburg - 12 ноября 2019
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 ноября 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1897 на аукционе Emporium Hamburg - 12 ноября 2019
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 ноября 2019
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1897 на аукционе Emporium Hamburg - 12 ноября 2019
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1897 на аукционе Nihon - 9 декабря 2018
ПродавецNihon
Дата9 декабря 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1897 на аукционе Emporium Hamburg - 16 апреля 2018
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 апреля 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1897 на аукционе Emporium Hamburg - 18 ноября 2017
ПродавецEmporium Hamburg
Дата18 ноября 2017
СохранностьXF
Цена
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1897 на аукционе Schulman - 21 ноября 2015
ПродавецSchulman
Дата21 ноября 2015
СохранностьF
Цена
******
Показать цены
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1897 на аукционе Palombo - 21 ноября 2015
ПродавецPalombo
Дата21 ноября 2015
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1897 на аукционе Emporium Hamburg - 14 ноября 2014
ПродавецEmporium Hamburg
Дата14 ноября 2014
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1897 на аукционе Künker - 11 октября 2013
ПродавецKünker
Дата11 октября 2013
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1897 на аукционе Chaponnière - 29 ноября 2012
ПродавецChaponnière
Дата29 ноября 2012
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены
ЮАР 1 фунт (трансваальский) 1897 на аукционе Künker - 12 октября 2012
ПродавецKünker
Дата12 октября 2012
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены

Сколько стоит золотая монета Трансвааля 1 фунт (трансваальский) 1897 года?

По последним данным на 29 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 фунт (трансваальский) 1897 года составляет 600 USD. В монете содержится 7,317 гр чистого золота, поэтому ниже 825,98 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 фунт (трансваальский) 1897 года?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1 фунт (трансваальский) 1897 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 фунт (трансваальский) 1897 года?

Для продажи 1 фунт (трансваальский) 1897 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

