ЮАРПериод:1852-2020 1852-2020

Монеты ЮАР 1897 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 фунт (трансваальский) 1897
Средняя цена600 $
Продажи
024
Аверс
Реверс
1/2 фунта (трансваальский) 1897
Средняя цена640 $
Продажи
098
