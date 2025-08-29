1/2 фунта (трансваальский) 1897 года (ЮАР, Трансвааль)
Фотография: Attica Auctions
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,916)
- Вес3,994 гр
- Чистого золота (0,1176 oz) 3,6585 гр
- Диаметр19,4 мм
- ГуртРубчатый
- Тираж UNC75,000
Описание
- СтранаЮАР
- ПериодТрансвааль
- Номинал1/2 фунта (трансваальский)
- Год1897
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1/2 фунта (трансваальский) 1897 года. Это золотая монета периода Трансвааля. Рекорд цены принадлежит лоту 30592 проданному на аукционе Heritage Auctions за 14100 USD. Торги состоялись 9 апреля 2015.
Сколько стоит золотая монета Трансвааля 1/2 фунта (трансваальский) 1897 года?
По последним данным на 29 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 фунта (трансваальский) 1897 года составляет 640 USD. В монете содержится 3,6585 гр чистого золота, поэтому ниже 412,99 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 фунта (трансваальский) 1897 года?
Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1/2 фунта (трансваальский) 1897 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 фунта (трансваальский) 1897 года?
Для продажи 1/2 фунта (трансваальский) 1897 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.