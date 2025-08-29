flag
ЮАРПериод:1852-2020 1852-2020

1/2 фунта (трансваальский) 1897 года (ЮАР, Трансвааль)

Аверс монеты - 1/2 фунта (трансваальский) 1897 года - цена золотой монеты - ЮАР, ТрансваальРеверс монеты - 1/2 фунта (трансваальский) 1897 года - цена золотой монеты - ЮАР, Трансвааль

Фотография: Attica Auctions

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,916)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1176 oz) 3,6585 гр
  • Диаметр19,4 мм
  • ГуртРубчатый
  • Тираж UNC75,000

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодТрансвааль
  • Номинал1/2 фунта (трансваальский)
  • Год1897
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:640 USD
Цены на аукционах (98)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1/2 фунта (трансваальский) 1897 года. Это золотая монета периода Трансвааля. Рекорд цены принадлежит лоту 30592 проданному на аукционе Heritage Auctions за 14100 USD. Торги состоялись 9 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1897 на аукционе Rhenumis - 10 июля 2025
ПродавецRhenumis
Дата10 июля 2025
СохранностьVF
Цена
352 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1897 на аукционе Heritage - 13 января 2025
ПродавецHeritage
Дата13 января 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
5040 $
Цена в валюте аукциона 5040 USD
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1897 на аукционе Attica Auctions - 3 декабря 2024
ПродавецAttica Auctions
Дата3 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1897 на аукционе Heritage - 1 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата1 августа 2024
СохранностьVF
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1897 на аукционе Heritage - 30 мая 2024
ПродавецHeritage
Дата30 мая 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1897 на аукционе Grün - 14 мая 2024
ПродавецGrün
Дата14 мая 2024
СохранностьVF
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1897 на аукционе Sima Srl - 1 апреля 2024
ПродавецSima Srl
Дата1 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
ПродавецVia
Дата18 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1897 на аукционе Grün - 15 ноября 2023
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1897 на аукционе Stack's - 3 ноября 2023
ПродавецStack's
Дата3 ноября 2023
СохранностьAU55 NGC
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1897 на аукционе Schulman - 19 октября 2023
ПродавецSchulman
Дата19 октября 2023
СохранностьVF
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1897 на аукционе Varesi - 20 сентября 2023
ПродавецVaresi
Дата20 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
ПродавецHeritage
Дата24 августа 2023
СохранностьAU55 NGC
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1897 на аукционе Schulman - 6 апреля 2023
ПродавецSchulman
Дата6 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1897 на аукционе Heritage - 23 марта 2023
ПродавецHeritage
Дата23 марта 2023
СохранностьAU55 NGC
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1897 на аукционе VL Nummus - 15 января 2023
ПродавецVL Nummus
Дата15 января 2023
СохранностьAU
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1897 на аукционе Schulman - 15 декабря 2022
ПродавецSchulman
Дата15 декабря 2022
СохранностьAU55 NGC
Цена
ПродавецHeritage Eur
Дата18 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1897 на аукционе Grün - 11 мая 2022
ПродавецGrün
Дата11 мая 2022
СохранностьVF
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1897 на аукционе Heritage - 24 марта 2022
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2022
СохранностьXF45 NGC
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1897 на аукционе Gorny & Mosch - 9 марта 2022
ПродавецGorny & Mosch
Дата9 марта 2022
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит золотая монета Трансвааля 1/2 фунта (трансваальский) 1897 года?

По последним данным на 29 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 фунта (трансваальский) 1897 года составляет 640 USD. В монете содержится 3,6585 гр чистого золота, поэтому ниже 412,99 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 фунта (трансваальский) 1897 года?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1/2 фунта (трансваальский) 1897 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 фунта (трансваальский) 1897 года?

Для продажи 1/2 фунта (трансваальский) 1897 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

