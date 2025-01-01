Каталог
Аукционы
Тарифы
USD
USD
· Доллар США
EUR
· Евро
GBP
· Фунт стерлингов
CHF
· Швейцарский франк
PLN
· Польский злотый
RUB
· Российский рубль
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Аккаунт
Ваш аккаунт
0 дней
Счета
Выход
Искать по фото
Отмена
В аукционах
В каталоге
Мекленбург-Шверин
Период:
1806-1872
1806-1872
Фридрих Франц I
1806-1837
Павел Фридрих
1838-1842
Фридрих Франц II
1842-1872
Главная
Каталог
Цена монет Мекленбург-Шверина
Фридрих Франц II
3 пфеннига
Медные монеты 3 пфеннига Фридриха Франца II - Мекленбург-Шверин
3 пфеннига 1843-1864
Год
Знак
Описание
Тираж
UNC
Продажи
Продажи
1843
88,772
0
3
1845
150,942
0
3
1846
72,997
0
14
1848
-
0
2
1852
A
1,134,720
1
18
1853
A
1,134,720
0
6
1854
A
1,134,720
0
1
1855
A
1,134,720
0
3
1858
A
1,075,968
0
5
1859
A
1,075,968
1
11
1860
A
1,075,968
0
13
1861
A
1,075,968
0
10
1863
A
1,075,968
1
7
1864
A
1,075,968
0
10
Популярные разделы
Каталог монет мира
Каталог монет Мекленбург-Шверина
Каталог монет Фридриха Франца II
Все мекленбург-шверинские монеты
мекленбург-шверинские монеты номиналом 3 пфеннига
Нумизматические аукционы