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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

3 пфеннига 1863 года A (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1863 года A - цена монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IIРеверс монеты - 3 пфеннига 1863 года A - цена монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II

Фотография: Münzenhandlung Manfred Olding

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес2,4 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,075,968

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц II
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1863
  • ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 3 пфеннига 1863 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 289 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 65 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1863 A на аукционе Russiancoin - 15 мая 2025
ПродавецRussiancoin
Дата15 мая 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1863 A на аукционе Möller - 16 ноября 2023
ПродавецMöller
Дата16 ноября 2023
СохранностьMS64 BN PCGS
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1863 A на аукционе Stephen Album - 11 июля 2023
ПродавецStephen Album
Дата11 июля 2023
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1863 A на аукционе Ibrahim's Collectibles - 5 сентября 2021
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата5 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1863 A на аукционе Katz - 17 февраля 2019
ПродавецKatz
Дата17 февраля 2019
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1863 A на аукционе Frühwald - 3 декабря 2017
ПродавецFrühwald
Дата3 декабря 2017
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1863 A на аукционе Russiancoin - 26 июня 2025
ПродавецRussiancoin
Дата26 июня 2025
СохранностьНет оценки
К аукциону

Где продать?

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