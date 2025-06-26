Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
3 пфеннига 1863 года A (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес2,4 гр
- Диаметр21 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC1,075,968
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц II
- Номинал3 пфеннига
- Год1863
- ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 3 пфеннига 1863 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 289 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 65 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецStephen Album
Дата11 июля 2023
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата5 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
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