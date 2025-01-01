flag
Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Монеты Мекленбург-Шверина 1863 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/48 талера 1863 A
Средняя цена45 $
Продажи
013

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1863 A
Средняя цена35 $
Продажи
17
Категория
Год
Поиск