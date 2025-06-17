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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

1/48 талера 1863 года A (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)

Аверс монеты - 1/48 талера 1863 года A - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IIРеверс монеты - 1/48 талера 1863 года A - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,208)
  • Вес1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0087 oz) 0,2702 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,034,240

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц II
  • Номинал1/48 талера
  • Год1863
  • ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1/48 талера 1863 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 1484 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 350 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1863 A на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1863 A на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьНет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 170 CZK
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1863 A на аукционе CoinsNB - 13 апреля 2024
ПродавецCoinsNB
Дата13 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1863 A на аукционе Russiancoin - 27 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1863 A на аукционе Frühwald - 4 декабря 2021
ПродавецFrühwald
Дата4 декабря 2021
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1863 A на аукционе Katz - 28 ноября 2021
ПродавецKatz
Дата28 ноября 2021
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1863 A на аукционе Russiancoin - 22 июля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата22 июля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1863 A на аукционе Frühwald - 4 июля 2021
ПродавецFrühwald
Дата4 июля 2021
СохранностьVF
Цена
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1863 A на аукционе Russiancoin - 24 декабря 2020
ПродавецRussiancoin
Дата24 декабря 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1863 A на аукционе Russiancoin - 9 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата9 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1863 A на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьPROOF
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1863 A на аукционе Chaponnière & Hess-Divo - 22 мая 2012
ПродавецChaponnière & Hess-Divo
Дата22 мая 2012
СохранностьUNC
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1863 A на аукционе Heritage - 14 марта 2010
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1863 A на аукционе Heritage - 14 марта 2010
ПродавецHeritage
Дата14 марта 2010
СохранностьMS65 PCGS
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1863 A на аукционе Künker - 24 сентября 2003
ПродавецKünker
Дата24 сентября 2003
СохранностьPROOF
Цена

Где продать?

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