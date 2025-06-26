Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
3 пфеннига 1859 года A (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес2,4 гр
- Диаметр21 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC1,075,968
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц II
- Номинал3 пфеннига
- Год1859
- ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 3 пфеннига 1859 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 1052 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 200 EUR. Торги состоялись 28 августа 2016.
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