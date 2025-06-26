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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

3 пфеннига 1859 года A (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1859 года A - цена монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IIРеверс монеты - 3 пфеннига 1859 года A - цена монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес2,4 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,075,968

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц II
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1859
  • ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 3 пфеннига 1859 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 1052 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 200 EUR. Торги состоялись 28 августа 2016.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1859 A на аукционе Russiancoin - 15 мая 2025
ПродавецRussiancoin
Дата15 мая 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1859 A на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1859 A на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1859 A на аукционе Künker - 22 февраля 2023
ПродавецKünker
Дата22 февраля 2023
СохранностьPROOF
Цена
138 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1859 A на аукционе Russiancoin - 13 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата13 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 340 RUB
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1859 A на аукционе WAG - 8 октября 2017
ПродавецWAG
Дата8 октября 2017
СохранностьPROOF
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1859 A на аукционе Russiancoin - 16 февраля 2017
ПродавецRussiancoin
Дата16 февраля 2017
СохранностьНет оценки
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1859 A на аукционе WAG - 28 августа 2016
ПродавецWAG
Дата28 августа 2016
СохранностьPROOF
Цена
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Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1859 A на аукционе WAG - 12 апреля 2015
ПродавецWAG
Дата12 апреля 2015
СохранностьPROOF
Цена
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Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1859 A на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьPROOF
Цена
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Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1859 A на аукционе Artemide Aste - 5 июля 2009
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1859 A на аукционе Artemide Aste - 5 июля 2009
ПродавецArtemide Aste
Дата5 июля 2009
СохранностьUNC
Цена
Где купить?
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1859 A на аукционе Russiancoin - 26 июня 2025
ПродавецRussiancoin
Дата26 июня 2025
СохранностьНет оценки
К аукциону

Где продать?

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