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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Монеты Мекленбург-Шверина 1859 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1859 A
Средняя цена5 $
Продажи
111
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