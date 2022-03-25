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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

3 пфеннига 1858 года A (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1858 года A - цена монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IIРеверс монеты - 3 пфеннига 1858 года A - цена монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес2,4 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,075,968

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц II
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1858
  • ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 3 пфеннига 1858 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 4170 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 380 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1858 A на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьPROOF
Цена
418 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1858 A на аукционе WAG - 8 октября 2017
ПродавецWAG
Дата8 октября 2017
СохранностьPROOF
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1858 A на аукционе WAG - 28 августа 2016
ПродавецWAG
Дата28 августа 2016
СохранностьPROOF
Цена
269 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1858 A на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1858 A на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

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