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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

3 пфеннига 1848 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1848 года - цена монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IIРеверс монеты - 3 пфеннига 1848 года - цена монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II

Фотография: MÜNZENHANDLUNG MANFRED OLDING

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес2,436 гр
  • Диаметр21,3 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц II
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1848
  • ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 3 пфеннига 1848 года. Это медная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 1450 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 60 EUR. Торги состоялись 25 марта 2023.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1848 на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1848 на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьVF
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1848 на аукционе Emporium Hamburg - 18 ноября 2017
ПродавецEmporium Hamburg
Дата18 ноября 2017
СохранностьXF
Цена

Где продать?

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