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Мекленбург-Шверин
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Монеты Мекленбург-Шверина 1848 года
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Талер 1848 A
Средняя цена
180 $
Продажи
0
373
1/6 талера 1848 A
Средняя цена
110 $
Продажи
0
53
1/12 талера 1848 F.N.
Средняя цена
45 $
Продажи
0
33
1/48 талера 1848 F.N.
Средняя цена
25 $
Продажи
0
18
Медные монеты
3 пфеннига 1848
Средняя цена
—
Продажи
0
2
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