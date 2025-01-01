flag
Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Монеты Мекленбург-Шверина 1848 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1848 A
Средняя цена180 $
Продажи
0373
Аверс
Реверс
1/6 талера 1848 A
Средняя цена110 $
Продажи
053
Аверс
Реверс
1/12 талера 1848 F.N.
Средняя цена45 $
Продажи
033
Аверс
Реверс
1/48 талера 1848 F.N.
Средняя цена25 $
Продажи
018

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1848
Средняя цена
Продажи
02
Категория
Год
Поиск