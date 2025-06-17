Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
1/48 талера 1848 года F.N. (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,208)
- Вес1,299 гр
- Чистого серебра (0,0087 oz) 0,2702 гр
- Диаметр16 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц II
- Номинал1/48 талера
- Год1848
- ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1/48 талера 1848 года со знаком F.N.. Это серебряная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 1023 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 62 EUR. Торги состоялись 8 октября 2017.
Сохранность
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