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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

1/48 талера 1848 года F.N. (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)

Аверс монеты - 1/48 талера 1848 года F.N. - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IIРеверс монеты - 1/48 талера 1848 года F.N. - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,208)
  • Вес1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0087 oz) 0,2702 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц II
  • Номинал1/48 талера
  • Год1848
  • ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1/48 талера 1848 года со знаком F.N.. Это серебряная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 1023 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 62 EUR. Торги состоялись 8 октября 2017.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1848 F.N. на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1848 F.N. на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьVF
Цена
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1848 F.N. на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1848 F.N. на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1848 F.N. на аукционе CoinsNB - 13 апреля 2024
ПродавецCoinsNB
Дата13 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1848 F.N. на аукционе Russiancoin - 8 февраля 2024
ПродавецRussiancoin
Дата8 февраля 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1848 F.N. на аукционе Russiancoin - 28 апреля 2022
ПродавецRussiancoin
Дата28 апреля 2022
СохранностьНет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 850 RUB
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1848 F.N. на аукционе Russiancoin - 13 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата13 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1848 F.N. на аукционе Russiancoin - 13 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата13 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1848 F.N. на аукционе Katz - 7 марта 2021
ПродавецKatz
Дата7 марта 2021
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1848 F.N. на аукционе Höhn - 26 мая 2018
ПродавецHöhn
Дата26 мая 2018
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1848 F.N. на аукционе WAG - 8 октября 2017
ПродавецWAG
Дата8 октября 2017
СохранностьUNC
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1848 F.N. на аукционе Russiancoin - 12 января 2017
ПродавецRussiancoin
Дата12 января 2017
СохранностьНет оценки
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1848 F.N. на аукционе WAG - 28 августа 2016
ПродавецWAG
Дата28 августа 2016
СохранностьUNC
Цена
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1848 F.N. на аукционе Höhn - 2 августа 2015
ПродавецHöhn
Дата2 августа 2015
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1848 F.N. на аукционе Höhn - 6 июня 2015
ПродавецHöhn
Дата6 июня 2015
СохранностьAU
Цена
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1848 F.N. на аукционе WAG - 12 апреля 2015
ПродавецWAG
Дата12 апреля 2015
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1848 F.N. на аукционе Höhn - 1 марта 2015
ПродавецHöhn
Дата1 марта 2015
СохранностьAU
Цена
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1848 F.N. на аукционе Höhn - 1 марта 2015
ПродавецHöhn
Дата1 марта 2015
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1848 F.N. на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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