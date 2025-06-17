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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

1/6 талера 1848 года A (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)

Аверс монеты - 1/6 талера 1848 года A - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IIРеверс монеты - 1/6 талера 1848 года A - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,521)
  • Вес5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0895 oz) 2,7847 гр
  • Диаметр22,95 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC136,524

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц II
  • Номинал1/6 талера
  • Год1848
  • ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (53)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1/6 талера 1848 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 10325 проданному на аукционе Stack's Bowers за 250 USD. Торги состоялись 17 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мекленбург-Шверин 1/6 талера 1848 A на аукционе Niemczyk - 19 марта 2025
Мекленбург-Шверин 1/6 талера 1848 A на аукционе Niemczyk - 19 марта 2025
ПродавецNiemczyk
Дата19 марта 2025
СохранностьUNC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 175 PLN
Мекленбург-Шверин 1/6 талера 1848 A на аукционе Grün - 13 ноября 2024
ПродавецGrün
Дата13 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Мекленбург-Шверин 1/6 талера 1848 A на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/6 талера 1848 A на аукционе WAG - 1 сентября 2024
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2024
СохранностьAU
Цена
Мекленбург-Шверин 1/6 талера 1848 A на аукционе Künker - 24 мая 2024
ПродавецKünker
Дата24 мая 2024
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/6 талера 1848 A на аукционе Eichsfelder Münzhandel - 21 января 2024
ПродавецEichsfelder Münzhandel
Дата21 января 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Мекленбург-Шверин 1/6 талера 1848 A на аукционе Höhn - 11 ноября 2023
ПродавецHöhn
Дата11 ноября 2023
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/6 талера 1848 A на аукционе Künker - 19 октября 2023
ПродавецKünker
Дата19 октября 2023
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/6 талера 1848 A на аукционе Marciniak - 13 октября 2023
Мекленбург-Шверин 1/6 талера 1848 A на аукционе Marciniak - 13 октября 2023
ПродавецMarciniak
Дата13 октября 2023
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/6 талера 1848 A на аукционе WAG - 4 июня 2023
ПродавецWAG
Дата4 июня 2023
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/6 талера 1848 A на аукционе Künker - 22 февраля 2023
ПродавецKünker
Дата22 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/6 талера 1848 A на аукционе Künker - 7 октября 2022
ПродавецKünker
Дата7 октября 2022
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/6 талера 1848 A на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/6 талера 1848 A на аукционе WAG - 10 октября 2021
ПродавецWAG
Дата10 октября 2021
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/6 талера 1848 A на аукционе Höhn - 29 мая 2021
ПродавецHöhn
Дата29 мая 2021
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/6 талера 1848 A на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 13 марта 2020
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата13 марта 2020
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/6 талера 1848 A на аукционе WAG - 12 мая 2019
ПродавецWAG
Дата12 мая 2019
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/6 талера 1848 A на аукционе Emporium Hamburg - 13 января 2019
ПродавецEmporium Hamburg
Дата13 января 2019
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 1/6 талера 1848 A на аукционе Russiancoin - 20 декабря 2018
ПродавецRussiancoin
Дата20 декабря 2018
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1/6 талера 1848 A на аукционе Emporium Hamburg - 26 октября 2018
ПродавецEmporium Hamburg
Дата26 октября 2018
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 1/6 талера 1848 A на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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