Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
1/6 талера 1848 года A (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,521)
- Вес5,345 гр
- Чистого серебра (0,0895 oz) 2,7847 гр
- Диаметр22,95 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC136,524
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц II
- Номинал1/6 талера
- Год1848
- ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (53)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1/6 талера 1848 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 10325 проданному на аукционе Stack's Bowers за 250 USD. Торги состоялись 17 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата13 марта 2020
СохранностьXF
Цена
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123
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