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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Серебряные монеты 1/6 талера Фридриха Франца II - Мекленбург-Шверин

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1/6 талера 1848

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1848A136,524053
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