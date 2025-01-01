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Фридрих Франц II
1/6 талера
Серебряные монеты 1/6 талера Фридриха Франца II - Мекленбург-Шверин
1/6 талера 1848
Год
Знак
Описание
Тираж
UNC
Продажи
Продажи
1848
A
136,524
0
53
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