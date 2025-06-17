Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
1/12 талера 1848 года F.N. (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,500)
- Вес2,436 гр
- Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
- Диаметр20 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC2,047,200
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц II
- Номинал1/12 талера
- Год1848
- ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1/12 талера 1848 года со знаком F.N.. Это серебряная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 599 проданному на аукционе Numisor за 211 CHF. Торги состоялись 15 февраля 2022.
Сохранность
12
Где продать?
Для продажи 1/12 талера 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы