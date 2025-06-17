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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

1/12 талера 1848 года F.N. (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)

Аверс монеты - 1/12 талера 1848 года F.N. - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IIРеверс монеты - 1/12 талера 1848 года F.N. - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,500)
  • Вес2,436 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,047,200

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц II
  • Номинал1/12 талера
  • Год1848
  • ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1/12 талера 1848 года со знаком F.N.. Это серебряная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 599 проданному на аукционе Numisor за 211 CHF. Торги состоялись 15 февраля 2022.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 1/12 талера 1848 F.N. на аукционе Höhn - 16 ноября 2024
ПродавецHöhn
Дата16 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Мекленбург-Шверин 1/12 талера 1848 F.N. на аукционе Demeter Coins - 4 ноября 2024
ПродавецDemeter Coins
Дата4 ноября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Мекленбург-Шверин 1/12 талера 1848 F.N. на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Мекленбург-Шверин 1/12 талера 1848 F.N. на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 1/12 талера 1848 F.N. на аукционе Russiancoin - 8 февраля 2024
ПродавецRussiancoin
Дата8 февраля 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1/12 талера 1848 F.N. на аукционе Rare Coins - 6 января 2024
ПродавецRare Coins
Дата6 января 2024
СохранностьVF
Цена
Мекленбург-Шверин 1/12 талера 1848 F.N. на аукционе WAG - 10 декабря 2023
ПродавецWAG
Дата10 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/12 талера 1848 F.N. на аукционе Höhn - 11 ноября 2023
ПродавецHöhn
Дата11 ноября 2023
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/12 талера 1848 F.N. на аукционе Russiancoin - 9 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/12 талера 1848 F.N. на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1/12 талера 1848 F.N. на аукционе Russiancoin - 8 декабря 2022
ПродавецRussiancoin
Дата8 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1/12 талера 1848 F.N. на аукционе Russiancoin - 24 ноября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата24 ноября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/12 талера 1848 F.N. на аукционе Russiancoin - 29 сентября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата29 сентября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1/12 талера 1848 F.N. на аукционе Russiancoin - 9 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата9 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1/12 талера 1848 F.N. на аукционе Russiancoin - 28 апреля 2022
ПродавецRussiancoin
Дата28 апреля 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1/12 талера 1848 F.N. на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/12 талера 1848 F.N. на аукционе Russiancoin - 27 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1/12 талера 1848 F.N. на аукционе Russiancoin - 13 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата13 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/12 талера 1848 F.N. на аукционе Numismatica Ferrarese - 4 августа 2021
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата4 августа 2021
СохранностьVF
Цена
Мекленбург-Шверин 1/12 талера 1848 F.N. на аукционе Russiancoin - 22 июля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата22 июля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1/12 талера 1848 F.N. на аукционе Katz - 7 марта 2021
ПродавецKatz
Дата7 марта 2021
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/12 талера 1848 F.N. на аукционе Russiancoin - 24 декабря 2020
ПродавецRussiancoin
Дата24 декабря 2020
СохранностьНет оценки
Цена

Где продать?

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