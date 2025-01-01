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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Серебряные монеты 1/12 талера Фридриха Франца II - Мекленбург-Шверин

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1/12 талера 1848

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1848F.N.2,047,200033
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