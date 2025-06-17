Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
Талер 1848 года A (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,750)
- Вес22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр34,5 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC528,246
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц II
- НоминалТалер
- Год1848
- ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (373)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты Талер 1848 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 31016 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2160 USD. Торги состоялись 9 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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