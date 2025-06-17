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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Талер 1848 года A (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)

Аверс монеты - Талер 1848 года A - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IIРеверс монеты - Талер 1848 года A - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,750)
  • Вес22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр34,5 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC528,246

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц II
  • НоминалТалер
  • Год1848
  • ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (373)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты Талер 1848 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 31016 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2160 USD. Торги состоялись 9 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Мекленбург-Шверин Талер 1848 A на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
824 $
Цена в валюте аукциона 725 EUR
Мекленбург-Шверин Талер 1848 A на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Мекленбург-Шверин Талер 1848 A на аукционе WAG - 6 апреля 2025
ПродавецWAG
Дата6 апреля 2025
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин Талер 1848 A на аукционе Gorny & Mosch - 2 апреля 2025
ПродавецGorny & Mosch
Дата2 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин Талер 1848 A на аукционе BAC - 25 марта 2025
ПродавецBAC
Дата25 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин Талер 1848 A на аукционе Teutoburger - 8 марта 2025
ПродавецTeutoburger
Дата8 марта 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
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Мекленбург-Шверин Талер 1848 A на аукционе Gärtner - 18 февраля 2025
ПродавецGärtner
Дата18 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин Талер 1848 A на аукционе HIRSCH - 13 февраля 2025
ПродавецHIRSCH
Дата13 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин Талер 1848 A на аукционе WAG - 12 января 2025
ПродавецWAG
Дата12 января 2025
СохранностьAU
Цена
Мекленбург-Шверин Талер 1848 A на аукционе Teutoburger - 13 декабря 2024
ПродавецTeutoburger
Дата13 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин Талер 1848 A на аукционе Höhn - 16 ноября 2024
ПродавецHöhn
Дата16 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин Талер 1848 A на аукционе Künker - 8 ноября 2024
ПродавецKünker
Дата8 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин Талер 1848 A на аукционе Künker - 8 ноября 2024
ПродавецKünker
Дата8 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин Талер 1848 A на аукционе Busso Peus - 7 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата7 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин Талер 1848 A на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин Талер 1848 A на аукционе BAC - 5 ноября 2024
ПродавецBAC
Дата5 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин Талер 1848 A на аукционе NOA - 28 октября 2024
ПродавецNOA
Дата28 октября 2024
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин Талер 1848 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - 6 октября 2024
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата6 октября 2024
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин Талер 1848 A на аукционе WAG - 6 октября 2024
ПродавецWAG
Дата6 октября 2024
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин Талер 1848 A на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
Мекленбург-Шверин Талер 1848 A на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
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