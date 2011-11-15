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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

3 пфеннига 1843 года "Тип 1843-1864" (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1843 года "Тип 1843-1864" - цена монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IIРеверс монеты - 3 пфеннига 1843 года "Тип 1843-1864" - цена монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес2,784 гр
  • Диаметр21,3 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC88,772

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц II
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1843
  • ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 3 пфеннига 1843 года. Это медная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 990 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 15 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1843 на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1843 на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьVF
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1843 на аукционе NUMMUS Olomouc - 27 марта 2024
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1843 на аукционе NUMMUS Olomouc - 27 марта 2024
ПродавецNUMMUS Olomouc
Дата27 марта 2024
СохранностьXF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 105 CZK
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1843 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR

Где продать?

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