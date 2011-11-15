Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
3 пфеннига 1843 года "Тип 1843-1864" (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес2,784 гр
- Диаметр21,3 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC88,772
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц II
- Номинал3 пфеннига
- Год1843
- ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 3 пфеннига 1843 года. Это медная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 990 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 15 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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