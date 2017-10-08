Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
3 пфеннига 1845 года "Тип 1843-1864" (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес2,784 гр
- Диаметр21,3 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC150,942
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц II
- Номинал3 пфеннига
- Год1845
- ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 3 пфеннига 1845 года. Это медная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 1021 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 30 EUR. Торги состоялись 8 октября 2017.
Сохранность
Где продать?
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