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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

3 пфеннига 1845 года "Тип 1843-1864" (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1845 года "Тип 1843-1864" - цена монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IIРеверс монеты - 3 пфеннига 1845 года "Тип 1843-1864" - цена монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II

Фотография: MÜNZENHANDLUNG MANFRED OLDING

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес2,784 гр
  • Диаметр21,3 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC150,942

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц II
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1845
  • ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 3 пфеннига 1845 года. Это медная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 1021 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 30 EUR. Торги состоялись 8 октября 2017.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1845 на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1845 на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1845 на аукционе WAG - 8 октября 2017
ПродавецWAG
Дата8 октября 2017
СохранностьAU
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1845 на аукционе WAG - 28 августа 2016
ПродавецWAG
Дата28 августа 2016
СохранностьAU
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 29 EUR

Где продать?

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