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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Монеты Мекленбург-Шверина 1845 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2/3 талера 1845
Средняя цена940 $
Продажи
035
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1845
Средняя цена65 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1845
Средняя цена10 $
Продажи
02

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1845
Средняя цена35 $
Продажи
03
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