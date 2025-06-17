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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

3 пфеннига 1845 года "Тип 1842-1846" (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1845 года "Тип 1842-1846" - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IIРеверс монеты - 3 пфеннига 1845 года "Тип 1842-1846" - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II

Фотография: Münzenkontor Kornblum

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,125)
  • Вес0,468 гр
  • Чистого серебра (0,0019 oz) 0,0585 гр
  • Диаметр12,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC170,238

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц II
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1845
  • ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 3 пфеннига 1845 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 380 проданному на аукционе Istra Numizmatika за 15 EUR. Торги состоялись 4 мая 2024.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1845 на аукционе Istra Numizmatika - 4 мая 2024
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1845 на аукционе Istra Numizmatika - 4 мая 2024
ПродавецIstra Numizmatika
Дата4 мая 2024
СохранностьXF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1845 на аукционе VL Nummus - 15 января 2023
ПродавецVL Nummus
Дата15 января 2023
СохранностьVF
Цена
******
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