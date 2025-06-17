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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

2/3 талера 1845 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)

Аверс монеты - 2/3 талера 1845 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IIРеверс монеты - 2/3 талера 1845 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II

Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,986)
  • Вес13,175 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9906 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,563

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц II
  • Номинал2/3 талера
  • Год1845
  • ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 2/3 талера 1845 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 355 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 1200 EUR. Торги состоялись 13 декабря 2012.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1845 на аукционе Heritage Eur - 23 мая 2025
ПродавецHeritage Eur
Дата23 мая 2025
СохранностьXF
Цена
790 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1845 на аукционе Auctiones - 15 сентября 2024
ПродавецAuctiones
Дата15 сентября 2024
СохранностьAU
Цена
648 $
Цена в валюте аукциона 550 CHF
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1845 на аукционе HIRSCH - 8 мая 2024
ПродавецHIRSCH
Дата8 мая 2024
СохранностьUNC
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1845 на аукционе Künker - 22 февраля 2023
ПродавецKünker
Дата22 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1845 на аукционе Künker - 21 июля 2022
ПродавецKünker
Дата21 июля 2022
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1845 на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1845 на аукционе Künker - 24 марта 2022
ПродавецKünker
Дата24 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1845 на аукционе Gärtner - 12 октября 2021
ПродавецGärtner
Дата12 октября 2021
СохранностьAU
Цена
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1845 на аукционе Künker - 19 марта 2020
ПродавецKünker
Дата19 марта 2020
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1845 на аукционе Künker - 11 октября 2018
ПродавецKünker
Дата11 октября 2018
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1845 на аукционе Künker - 19 июня 2018
ПродавецKünker
Дата19 июня 2018
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1845 на аукционе Sonntag - 5 июня 2018
ПродавецSonntag
Дата5 июня 2018
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1845 на аукционе WAG - 5 ноября 2017
ПродавецWAG
Дата5 ноября 2017
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1845 на аукционе WAG - 8 мая 2016
ПродавецWAG
Дата8 мая 2016
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1845 на аукционе Künker - 16 марта 2016
ПродавецKünker
Дата16 марта 2016
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1845 на аукционе Künker - 1 июля 2014
ПродавецKünker
Дата1 июля 2014
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1845 на аукционе Westfälische - 13 декабря 2012
ПродавецWestfälische
Дата13 декабря 2012
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1845 на аукционе Künker - 11 октября 2012
ПродавецKünker
Дата11 октября 2012
СохранностьAU
Цена
******
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1845 на аукционе Westfälische - 13 февраля 2012
ПродавецWestfälische
Дата13 февраля 2012
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1845 на аукционе Höhn - 3 декабря 2011
ПродавецHöhn
Дата3 декабря 2011
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1845 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьUNC
Цена
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