Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
2/3 талера 1845 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)
Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,986)
- Вес13,175 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9906 гр
- Диаметр33 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC1,563
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц II
- Номинал2/3 талера
- Год1845
- ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 2/3 талера 1845 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 355 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 1200 EUR. Торги состоялись 13 декабря 2012.
Сохранность
12
Где продать?
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