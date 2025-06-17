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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

1 шиллинг 1845 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1845 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IIРеверс монеты - 1 шиллинг 1845 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II

Фотография: Münzenhandlung Manfred Olding

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,312)
  • Вес1,114 гр
  • Чистого серебра (0,0112 oz) 0,3476 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC246,145

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц II
  • Номинал1 шиллинг
  • Год1845
  • ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1 шиллинг 1845 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 1022 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 54 EUR. Торги состоялись 8 октября 2017.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1845 на аукционе WAG - 8 октября 2017
ПродавецWAG
Дата8 октября 2017
СохранностьAU
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1845 на аукционе WAG - 28 августа 2016
ПродавецWAG
Дата28 августа 2016
СохранностьAU
Цена

Где продать?

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