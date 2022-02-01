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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

3 пфеннига 1853 года A (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1853 года A - цена монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IIРеверс монеты - 3 пфеннига 1853 года A - цена монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II

Фотография: MÜNZENHANDLUNG MANFRED OLDING

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес2,4 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,134,720

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц II
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1853
  • ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 3 пфеннига 1853 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 1509 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 36 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1853 A на аукционе Rare Coins - 15 июня 2022
ПродавецRare Coins
Дата15 июня 2022
СохранностьXF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1853 A на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1853 A на аукционе Russiancoin - 28 ноября 2019
ПродавецRussiancoin
Дата28 ноября 2019
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1853 A на аукционе Russiancoin - 8 августа 2019
ПродавецRussiancoin
Дата8 августа 2019
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1853 A на аукционе Russiancoin - 7 февраля 2019
ПродавецRussiancoin
Дата7 февраля 2019
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1853 A на аукционе Russiancoin - 11 января 2018
ПродавецRussiancoin
Дата11 января 2018
СохранностьНет оценки
Цена
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